Пугачева привезла 77-летнюю маму Юдашкина в Россию: поселилась в деревне Грязь

Отмечается, что Примадонна прилетела на регулярном рейсе из Тель-Авива. Более того, она привезла маму Юдашкина Раису Петровну. Сам модельер переодически навещал родительницу в Израиле с женой Мариной: последний раз был в марте 2023 года.

Юдашкин давно купил маме дом в Израиле. 77-летняя Раиса Петровна работала дистанционно — возглавляет отдел готового платья в Доме моды Юдашкина. Когда Пугачева с семьей перебралась в Тель-Авив, то стала общаться с родительницей кутюрье.

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Отмечается, что Раиса Петровна — активная женщина, которая следит за собой и всегда принимала участие в жизни сына. У нее хорошие отношения с невесткой Мариной и единственной внучкой Галиной.