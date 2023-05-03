Пугачева привезла 77-летнюю маму Юдашкина в Россию: поселилась в деревне Грязь

3 мая появились сообщения, что Алла Пугачева прилетела в Москву. Вскоре эту информацию подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Однако она не отметила, появится ли артистка на похоронах своего друга, модельера, Валентина Юдашкина, которые пройдут 6 мая. Поклонники, в свою очередь, уверены, что она приехала чтобы с ним проститься.
Отмечается, что Примадонна прилетела на регулярном рейсе из Тель-Авива. Более того, она привезла маму Юдашкина Раису Петровну. Сам модельер переодически навещал родительницу в Израиле с женой Мариной: последний раз был в марте 2023 года.
Юдашкин давно купил маме дом в Израиле. 77-летняя Раиса Петровна работала дистанционно — возглавляет отдел готового платья в Доме моды Юдашкина. Когда Пугачева с семьей перебралась в Тель-Авив, то стала общаться с родительницей кутюрье.
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Отмечается, что Раиса Петровна — активная женщина, которая следит за собой и всегда принимала участие в жизни сына. У нее хорошие отношения с невесткой Мариной и единственной внучкой Галиной.
Алла Пугачева, Валентин Юдашкин с женой и мамой. Фото: соцсети звезды
Журналисты выяснили, что Пугачева остановилась в замке, в подмосковной деревне Грязь. Дом этот принадлежит мужу певицы. Ходили слухи о его продаже, но они так и не подтвердились, пишет KP.ru.
За огромным домом в отсутствии хозяев присматривает штат прислуги: охраняют, поддерживают коммуникации, ухаживают за садом. К приезду звезды был подстрижен газон и все отмыто до блеска.