Клава Кока в корсете и крохотной юбке блеснула «сдобой» на улице: наряд «шальной императрицы» взбудоражил народ

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица в Турции решила козырнуть своими достоинствами.

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей и теперь регулярно появляется на телевизионных шоу и дает концерты. Блондинка не скрывает, что мечтает о свадьбе и детях. Она привлекает к себе внимание парней, облачаясь в смелые наряды. Звезда предпочитает подчеркивать достоинства. 

На этот раз Клава гастролирует в Турции. Она уже дала концерт в Аланье. Певица нашла время для прогулки. Она щегольнула в мини-юбке, топике и черном поясе-корсете. Артистка оголила свои бока и блеснула пышной грудью. Клава продефилировала на улице в своем монохромном образе. Она игриво стреляла глазками. 

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«Серия концертов в Турции в самом разгаре. Думаю осенью захватить всю Европу», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она похорошела. «Фотки называются: смотри кого потерял», «Какой аппетитный вид», «Ну прям сдобная булочка», «А тут есть, на что посмотреть», — написала звезда.

 

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

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