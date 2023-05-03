Клава Кока в корсете и крохотной юбке блеснула «сдобой» на улице: наряд «шальной императрицы» взбудоражил народ

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей и теперь регулярно появляется на телевизионных шоу и дает концерты. Блондинка не скрывает, что мечтает о свадьбе и детях. Она привлекает к себе внимание парней, облачаясь в смелые наряды. Звезда предпочитает подчеркивать достоинства.
На этот раз Клава гастролирует в Турции. Она уже дала концерт в Аланье. Певица нашла время для прогулки. Она щегольнула в мини-юбке, топике и черном поясе-корсете. Артистка оголила свои бока и блеснула пышной грудью. Клава продефилировала на улице в своем монохромном образе. Она игриво стреляла глазками.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Серия концертов в Турции в самом разгаре. Думаю осенью захватить всю Европу», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она похорошела. «Фотки называются: смотри кого потерял», «Какой аппетитный вид», «Ну прям сдобная булочка», «А тут есть, на что посмотреть», — написала звезда.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды