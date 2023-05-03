Клава Кока в корсете и крохотной юбке блеснула «сдобой» на улице: наряд «шальной императрицы» взбудоражил народ

На этот раз Клава гастролирует в Турции. Она уже дала концерт в Аланье. Певица нашла время для прогулки. Она щегольнула в мини-юбке, топике и черном поясе-корсете. Артистка оголила свои бока и блеснула пышной грудью. Клава продефилировала на улице в своем монохромном образе. Она игриво стреляла глазками.

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