«Какой срам!»: Валя Карнавал в приспущенных шортах засветила стринги, оголив постройневшие формы на курорте

Валя Карнавал уже больше пяти лет снимает ролики для соцсетей, а также строит карьеру певицы. Она стала одной из самых популярных исполнительниц за последние пару лет. Артистка выпускает новые песни, посещает телевизионные шоу. А недавно она начала готовиться к свадьбе с Сашей Стоуном, которая должна состояться летом.
На этот раз Валя улетела с друзьями на море. Она наслаждается отдыхом на курорте. На этот раз блогерша предстала в джинсовых шортах и кроп-топе. Она решила преодолеть 9 километров пешком. Певица вскоре сильно устала.
Она запечатлела свои синяки под глазами. При этом Карнавал не скрыла свои прелести. Шорты сползли вниз, оголив ее живот. Звезда продемонстрировала яркие стринги прямо на улице.
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Валя стала корить себя за идею так долго гулять. А вот поклонники удивились тому, как она выглядит. «Ой, а что в таком виде?», «Трусы натянула до предела», «Ну исхудала сильно», «Где прежние сочности?», «Какой срам», «Куда смотрит твой жених?», «Ну тут все на виду», — прокомментировали пост подписчики.