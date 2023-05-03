«Какой срам!»: Валя Карнавал в приспущенных шортах засветила стринги, оголив постройневшие формы на курорте

На этот раз Валя улетела с друзьями на море. Она наслаждается отдыхом на курорте. На этот раз блогерша предстала в джинсовых шортах и кроп-топе. Она решила преодолеть 9 километров пешком. Певица вскоре сильно устала.

Она запечатлела свои синяки под глазами. При этом Карнавал не скрыла свои прелести. Шорты сползли вниз, оголив ее живот. Звезда продемонстрировала яркие стринги прямо на улице.

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