Настя Ивлеева пояснила, почему не отказалась попробовать бычий половой орган на съемках шоу

Утром 3 мая телеведущая Настя Ивлеева заинтриговала своих поклонников новостью о том, что она собирается попробовать одно экзотическое блюдо иностранной кухни на съемках нового выпуска тревел-шоу. Речь идет о вареном бычьем половом органе. Позже она поделилась, что отведала и другие местные «деликатесы»: куриные головы, лапы и кишки.

Многие подписчики 32-летней звезды возмутились: неужели она не может отказаться от таких гастрономических экспериментов? Анастасия записала для них ответ.