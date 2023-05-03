Настя Ивлеева пояснила, почему не отказалась попробовать бычий половой орган на съемках шоу

Утром 3 мая телеведущая Настя Ивлеева заинтриговала своих поклонников новостью о том, что она собирается попробовать одно экзотическое блюдо иностранной кухни на съемках нового выпуска тревел-шоу. Речь идет о вареном бычьем половом органе. Позже она поделилась, что отведала и другие местные «деликатесы»: куриные головы, лапы и кишки.
Многие подписчики 32-летней звезды возмутились: неужели она не может отказаться от таких гастрономических экспериментов? Анастасия записала для них ответ.
«Друзья, да, конечно, можно отказаться, но тогда смысла в этой передаче нет совершенно. Мы снимаем про путешествия, мы раскрываем таким образом культуру, традиции, обычаи, гастрономические пристрастия той или иной страны», - пояснила Ивлеева в Telegram.
«Здесь это традиционное блюдо, здесь это едят. Помимо меня, там еще сидело семь мужиков, они тоже ели это блюдо. И такие: «Да, мы едим это довольно часто. Это типа белок, нам нравится, это нам силы придает». Для них это норма. Для них это не странно. И все эти куриные головы и кишки. Вы не представляете, какая там очередь за всем этим стояла».
«И поэтому, конечно, мы не можем обойти это стороной и не показать, не попробовать. Потому что здесь это норма. А если мы откажется, то что тогда снимать? В каждом городе парки, машины показывать? Ну блин… Поэтому вот. Где-то острое едим, где-то вареное, где-то пареное, где-то тараканов».
«Отказаться можно, но тогда вы будете самым скучным, безынициативным ведущим на планете. И как долго вы продержитесь, если эмоций не будете давать зрителю через экран? Это же важно. Тяжелая работа…»
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Настя назвала съемки тревел-шоу работой мечты, но добавила, что «посадила» себе желудок на этой работе – когда пробовала различные кулинарные диковинки Азии.