Модницы в бомберах и косынках: Кудрявцева сыграла в мячик с четырехлетней дочкой на набережной в Сочи

Примечательно, что Лера теперь каждый день гуляет. Она делится трогательными кадрами, на которых предстает с подросшей наследницей. Примечательно, что Мария не перестает удивлять маму. На этот раз телеведущая отметилась на набережной. Она покрасовалась в голубом бомбере и яркой косынке сиреневого цвета.

Ее наследницы в белом бомбере и косынке, как у мамы, бегала с мячиком. Она с радостью давала пас своей маме.

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