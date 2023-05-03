Модницы в бомберах и косынках: Кудрявцева сыграла в мячик с четырехлетней дочкой на набережной в Сочи

Лера Кудрявцева большую часть жизни строит карьеру на телевидении. Она также часто ведет концерты. Блондинка не скрывает, что съемки и заучивание текста выматывает. А доме ее всегда ждут муж Игорь Макаров и дочка Мария. Примечательно, что майские праздники звезда решила провести в Сочи.
Примечательно, что Лера теперь каждый день гуляет. Она делится трогательными кадрами, на которых предстает с подросшей наследницей. Примечательно, что Мария не перестает удивлять маму. На этот раз телеведущая отметилась на набережной. Она покрасовалась в голубом бомбере и яркой косынке сиреневого цвета.
Ее наследницы в белом бомбере и косынке, как у мамы, бегала с мячиком. Она с радостью давала пас своей маме.
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«Приезжаю в Сочи на несколько дней ставя установку успеть все! Процедуры, прогулки. По итогу просто тупо сплю и ем», — поделилась Лера.
Поклонники восхитились тем, как выглядит в 51 год телеведущая. Многие отметили, что с дочкой они очень похожи. «Красотка, как всегда», «Хорошо сохранилась», «Машка такой счастливы ребенок», «Правильно, дети должны играть в обычные игры», — стали писать в Сети.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды