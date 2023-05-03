Пополневшая Бузова в бикини поразила видом своих форм: складки в зоне подмышек, трусики впились в «сдобу»

На этот раз Ольга прилетела отдыхать на Кипр. Она сняла роскошную виллу. Артистка наслаждается жаркой погодой. Она позировала в мини-бикини. Блондинка оголила свои пополневшие формы. Бикини впилось в ее бедра. Она не стала прятать изъяны фигуры. У нее выпирал живот и валики в зоне подмышек.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».