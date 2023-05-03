Пополневшая Бузова в бикини поразила видом своих форм: складки в зоне подмышек, трусики впились в «сдобу»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она ведет шоу «Звезды в Африке», а также кулинарную передачу. Артистка не скрывает, что любит привлекать к себе внимание публики. Она часто носит откровенные наряды. В последнее время блондинку критикуют за лишний вес. Однако сама звезда заверяет, что довольна своей фигурой.
На этот раз Ольга прилетела отдыхать на Кипр. Она сняла роскошную виллу. Артистка наслаждается жаркой погодой. Она позировала в мини-бикини. Блондинка оголила свои пополневшие формы. Бикини впилось в ее бедра. Она не стала прятать изъяны фигуры. У нее выпирал живот и валики в зоне подмышек.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как она поправилась. «Ой, вот это мощная со всех сторон», «Грудь появилась, но и жирочек висит», «Рукой живот прикрыла», «Вообще не тростинка», «Кто-то много ест», «Ого, какие плечи стали», «Столько спорта было, но этого не видно», «Совсем другая», — стали писать в Сети.