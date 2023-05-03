Севастьянова в белых стрингах намочила свой «поплавок»: бикини прилипло к «пышным булочкам»

Гимнастка Каролина Севастьянова после победы на Играх завершила карьеру. Теперь она регулярно путешествует. Звезда то и дело предстает на фото в полуобнаженном виде.
Примечательно, что Каролина на этот раз поделилась кадром, сделанным на море. Она предстала в белоснежном купальнике. Гимнастка намочила свои ягодицы, сев прямо в воду. Стринги прилипли к ее прелестям. Севастьянова без стеснения продемонстрировала свои округлые формы. Тесемки от лифа обвивались вокруг ее талии.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что в 28 лет она обладает идеальными формами. «Ох, что за русалочка», «Выглядит так, что можно обзавидоваться», «Ну тут слов нет! Подарил мне свои изгибы», «Белый купальник смотрится шикарно», — стали писать подписчики.