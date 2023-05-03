«Как же классно быть бабулей!»: Слава поделилась счастьем, таская внучка

3 мая певица Слава опубликовала в социальной сети видео, как она счастливая несет по двору люльку-переноску с крохотным внучком. Семейство артистки решило пожарить шашлыки и выбралось за город. В этот солнечный день звезда решила поделиться своими эмоциями от нового статуса бабушки.

«Ой, девчата, как же классно быть бабулей! – пишет Слава в Telegram. – Наела за выходные три килограмма! Взяла себе отпуск, помогаю молодым! Хотя они и сами хорошо справляются».