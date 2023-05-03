Лопырева в приспущенных джинсах и лифчике обнажила свои «сочные» формы: все прелести на виду

Виктория Лопырева давно стала известной персоной. Она не скрывает, что не раз дефилировала на подиумах. В сове время блондинка стала обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь она большую часть времени проводит в Дубае. Примечательно, что в свои 39 лет звезда держит себя в форме.
На этот раз Лопырева решила пойти на пляж. Она устроила дефиле между шезлонгами в приспущенных джинсах. Блондинка оголила свой рельефный пресс. Она покрасовалась в алом мини-бикини. Светская львица обнажила свою грудь в лифе из треугольников. Она не стала прикрывать свои прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие отметили, что она может затмить даже топ-моделей. «Богиня, без слов», «Шикарная фигура», «Вот это да», «Какая сочная», «Просто слов нет», «И для кого такие прелести напоказ?», «Ну тут животик выше всяких похвал», — стали писать подписчики.