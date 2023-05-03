Лопырева в приспущенных джинсах и лифчике обнажила свои «сочные» формы: все прелести на виду

На этот раз Лопырева решила пойти на пляж. Она устроила дефиле между шезлонгами в приспущенных джинсах. Блондинка оголила свой рельефный пресс. Она покрасовалась в алом мини-бикини. Светская львица обнажила свою грудь в лифе из треугольников. Она не стала прикрывать свои прелести.

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