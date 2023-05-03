«Празднует свой день рождения»: брат Козловского опроверг слухи об отъезде актера из России

3 мая свой день рождения празднует известный за рубежом российский актер Данила Козловский. В 2023 году ему исполнилось 38 лет.

В последние дни ходили слухи, что артист покинул Россию. Однако брат кинозвезды и его пресс-секретарь Егор Козловский опроверг эту информацию.

«Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения», — цитирует ТАСС родственника актера.

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Напомним, ранее Козловского заподозрили в получении американского гражданства.