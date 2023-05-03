Две мамочки с формами: Подольская и Тодоренко в купальниках покрасовались на пляже в Дубае

На этот раз этот курорт выбрала и Регина Тодоренко. Она тоже мама двоих сыновей. Подружки встретились на пляже. Подольская облачилась в купальник с высокой посадкой в цветочек. А Тодоренко покрасовалась в черном мини-бикини. Они решили козырнуть своими формами на фоне пальм.

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