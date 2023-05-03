Две мамочки с формами: Подольская и Тодоренко в купальниках покрасовались на пляже в Дубае

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выступать на сцене, а также часто снимается в телевизионных проектах. При этом артистка растит двоих сыновей: Артемия и Ивана. Во всем ей помогает муж Владимир Пресняковы. Недавно пара улетела отдыхать в Дубай.
На этот раз этот курорт выбрала и Регина Тодоренко. Она тоже мама двоих сыновей. Подружки встретились на пляже. Подольская облачилась в купальник с высокой посадкой в цветочек. А Тодоренко покрасовалась в черном мини-бикини. Они решили козырнуть своими формами на фоне пальм.
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Регина Тодоренко и Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«И кого тут только не встретишь», – заявила Подольская.
А вот поклонники стали разглядывать фото. Некоторые даже заподозрили жену Преснякова в беременность. «Не узнала Регину!», «Две домохозяйки», «Наталья, что это за труселя бабушки?», «Беременная?», «Наташенька! Вы просто красотка!», «У Регины талии вобще нет», — сталиписать подписчики.