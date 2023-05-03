В белых трусах: Виктория Бекхэм показала мужа без штанов в его день рождения

Дэвид предстал на снимке заходящим в бассейн. На нем только махровая шапка и белые трусы Calvin Klein. Мужчина смеется и прикрывает руками пах, как во время пенальти. Возможно, чтобы поклонники не увидели сквозь его нижнее белье что-то, чего им видеть не стоит.

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С днем рождения, Бекс!