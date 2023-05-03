Усеяла тротуар жемчугом: дорогое платье Ким Кардашьян порвалось на Met Gala 2023

На модном балу Met Gala 2023 светская львица Ким Кардашьян пыталась поразить публику нарядом от бренда Schiaparelli, который прикрывал ее ноги и грудь нитями из жемчужин и кристаллов.
Для создания этой красоты потребовалось 50 тысяч пресноводных жемчужин и более 16 тысяч кристаллов, 12 мастеров и более 1000 часов работы.
Ким Кардашьян в наряде от Schiaparelli. Фото: Global Look Press
Шикарно, как всегда. Вот только Ким призналась журналистам Vogue, что платье начало рваться еще на красной ковровой дорожке, и ее старшей дочери Норт пришлось бегать вокруг звездной мамы и собирать жемчужины в сумочку.
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Позже вечером папарацци подловили 42-летнюю Кардашьян, когда она вернулась в свой отель. Стоило моднице выйти из машины, как тут же стало ясно, что несколько нитей ее шикарного наряда порвались. В результате Ким усеяла улицу и тротуар жемчугом. Вот как выглядит женщина, которая может себе позволить натурально сорить деньгами.