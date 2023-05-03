Усеяла тротуар жемчугом: дорогое платье Ким Кардашьян порвалось на Met Gala 2023

На модном балу Met Gala 2023 светская львица Ким Кардашьян пыталась поразить публику нарядом от бренда Schiaparelli, который прикрывал ее ноги и грудь нитями из жемчужин и кристаллов.

Для создания этой красоты потребовалось 50 тысяч пресноводных жемчужин и более 16 тысяч кристаллов, 12 мастеров и более 1000 часов работы.