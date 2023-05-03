Вытянулся, грива на голове, как у отца: как выглядит девятилетний Гарри Галкин

Максим Галкин* уже давно стал известной персоной. Уже давно он не приезжал в Россию, предпочитая жить в Израиле. Но пока большую часть времени он гастролирует, чтобы прокормить семью. А вот Алла Пугачева растит двойняшек Лизу и Гарри. Однако на майские праздники малышей пара свозила в Париж.
На этот раз Галкин* поделился трогательными кадрами. Он сводил двойняшек в Диснейленд. Они смогли повеселиться, увидеть знаменитый замок и аттракционы. Лиза красовалась в джинсах, как и ее брат. Гарри обнял своего отца. Он уже стал таким высоким, что сделал это без особых усилий. Более того, сын Пугачевой отрастил длинные волосы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Гарри Галкин. Фото: соцсети звезды
«О Боже! Какие замечательные», «Просто прелесть», «Гарри стал папиной копией», «Даж прически одинаковые! Вот это папа и сын», «Как они выросли», «Ох, что за чудо», «Они могли бы сняться в сказке», — стали писать в Сети.
Напомним, что 3 мая Примадонна тайно прилетела в Москву. А вот Галкин* не стал возвращаться в Россию. Он с концертом оказался в Португалии.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин с детьми. Фото: соцсети звезды