Вытянулся, грива на голове, как у отца: как выглядит девятилетний Гарри Галкин

На этот раз Галкин* поделился трогательными кадрами. Он сводил двойняшек в Диснейленд. Они смогли повеселиться, увидеть знаменитый замок и аттракционы. Лиза красовалась в джинсах, как и ее брат. Гарри обнял своего отца. Он уже стал таким высоким, что сделал это без особых усилий. Более того, сын Пугачевой отрастил длинные волосы.

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