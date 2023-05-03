Зачем на самом деле Алла Пугачева вернулась в Россию

В среду, 3 мая, стало известно, что в Москву вернулась Алла Пугачева. Об этом сообщила журналистам помощница Примадонны Елена Чупракова.

Предположительно, артистка прилетела на похороны к двум своим близким друзьям - Валентину Юдашкину и Вячеславу Зайцеву. Они очень дружили при жизни. Примадонна, скорее всего, не смогла пропустить это событие.

Вячеслава Зайцева похоронят в четверг в подмосковном Щелково. А Валентина Юдашкина отправят в последний путь в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

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