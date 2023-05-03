Жена Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака

68-летний голливудский актер Кевин Костнер («Неприкасаемые», «Танцующий с волками», «Робин Гуд: Принц воров», «Телохранитель») разводится.

Вторая жена звезды, модель Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет брака, сославшись «непримиримые разногласия». Других подробностей западные журналисты пока не узнали.

«К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака, — цитирует издание TMZ заявление официального представителя актера. – Мы просим уважать частную жизнь его, Кристин и их детей, пока они переживают это трудное время».

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