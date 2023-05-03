«Такая кокетка!»: подросшая дочка Галкина* и Пугачевой в остромодных джинсах щегольнула в «Диснейленде»

Галкин* сводил наследников в «Диснейленд». Об этом мечтают все дети. Лиза по такому случаю облачилась в удобный наряд. Она позировала в остромодных джинсах с нашивками, а также в толстовке и кроссовках. Она встала на носочки, позируя как настоящий блогер. Брат Гарри не отставал от сестры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».