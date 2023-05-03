«Такая кокетка!»: подросшая дочка Галкина* и Пугачевой в остромодных джинсах щегольнула в «Диснейленде»

Алла Пугачева уже почти 9 месяцев находится в Израиле. Она наслаждается новой жизнью. Певица посещает театры и концерты, а также растит двойняшек Лизу и Гарри. Дети были пристроены в местную школу. Но майские праздники они провели в Париже. Такой подарок родители решили сделать для них.
Галкин* сводил наследников в «Диснейленд». Об этом мечтают все дети. Лиза по такому случаю облачилась в удобный наряд. Она позировала в остромодных джинсах с нашивками, а также в толстовке и кроссовках. Она встала на носочки, позируя как настоящий блогер. Брат Гарри не отставал от сестры.
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Лиза Галкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выросли двойняшки. Многие отметили, что Лиза особенно сильно повзрослела. «Детки фантастически красивые», «Какая очаровательная блондинка», «А какие у нее джинсы», «Ну прям вымахали», «Ох, как быстро летит время», «До чего милые», «Такая кокетка», — написали в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды