Лиза даже забралась на забор: Галкин* вместе с дочкой и сыном повеселился в Диснейленде в Париже (фото)

Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист свозил двойняшек в знаменитый парк развлечений.

Максим Галкин* уже давно строит карьеру на сцене. Последний год он активно гастролирует. А вот Алла Пугачева находится в Израиле. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Малыши ходят в местную школу. Однако на днях отец решил свозить их в Париж. Уже давно они изучают французский язык и смогли бы попрактиковаться. 

На этот раз Галкин* поделился новыми фото с детьми. Он исполнил их мечту. Юморист сводил их знаменитый Диснейленд. Он запечатлелся с Лизой и Гарри на фоне сказочного замка. Они облачились в удобные повседневные наряды. Дочка артиста в джинсах и толстовке забралась на забор. А ее брат обнимал папу. 

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Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились красочным фото. Многие отметили, что дети подросли.

«Вы просто молодец, Максим. Вы и Алла — замечательные родители. Счастья вам и вашим деткам», «Лиза — кокетка такая», «Как же мне нравится ваша Лизонька! И Гарик такой славный!», «Все счастливые», — стали писать в Сети.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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