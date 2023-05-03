Лиза даже забралась на забор: Галкин* вместе с дочкой и сыном повеселился в Диснейленде в Париже (фото)

На этот раз Галкин* поделился новыми фото с детьми. Он исполнил их мечту. Юморист сводил их знаменитый Диснейленд. Он запечатлелся с Лизой и Гарри на фоне сказочного замка. Они облачились в удобные повседневные наряды. Дочка артиста в джинсах и толстовке забралась на забор. А ее брат обнимал папу.

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