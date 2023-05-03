«Признаю ошибки»: блогер Саша Митрошина погасила долг перед налоговой в 120 миллионов рублей

В свете развернувшейся борьбы с богатыми блогерами, «забывшими» о налогах. Одна звезд Интернета, Саша Митрошина, дала пресс-конференцию о своих финансовых делах. Перед этим в СМИ просочилась информация, что 28-летняя девушка должна налоговой службе РФ внушительную сумму — 120 миллионов рублей. По словам Александры, свой долг она уже погасила.

«Здесь важно понимать, что я уже несколько лет как предприниматель и все время плачу налоги. У меня не было умысла уклоняться. Платила налоги на протяжении всей своей блогерской деятельности. Но да, я ошиблась. С 2020 года не уделяла достаточно внимания бухгалтерии и сфере налогов. Признаю ошибки. Действительно, некоторые налоги не были оплачены. Примерно год назад власти начали в отношении меня налоговую проверку», — цитирует Митрошину издание StarHit. «После возбуждения уголовного дела я оплатила большую часть долга. Вчера полностью погасила основную сумму долга. Примерно 120 миллионов были оплачены еще почти месяц назад. Последние 9 миллионов оплатила вчера. Признаю ли вину перед налоговой? Частично — да».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что в 2022 году Саша перебралась из России в солнечный Дубай, где приобрела жилье, наслаждается красивой жизнью и планирует открыть школу танцев. Блогер не собирается разрывать связи с РФ и намерена вернуться на родину в неопределенном будущем.