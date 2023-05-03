«Боже, что они видят, когда смотрят в зеркало?»: Том Форд выступил против «уколов красоты»

В новом интервью знаменитый американский модельер Том Форд (Gucci, YSL, Tom Ford) прокомментировал стандарты красоты современных знаменитостей. 61-летний кутюрье высказался против того, что звезды меняют лица в борьбе с возрастом.

«Люди слишком много вкалывают себе в лицо… Сейчас вы смотрите на многих знаменитостей и думаете: «Боже мой, что они видят, когда смотрят в зеркало?» Они уже больше не похожи на самих себя», — высказался Том в подкасте Table for Two. «Это настоящая дисморфия. Думаю, что многие из этих людей теряют связь с тем, кем они были раньше. Они видят морщинку и думают, что должны ее заполнить. Они видят чужой рот и думают, что им нужен такой же».

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Гений от мира моды добавил, что такое поведение вредно не только для знаменитостей, но и для поклонников, которые смотрят на звезд.