«Утро на Кипре»: Бузова в мини-бикини и летящей тунике засветила свои «аппетитки» у бассейна

Ольга Бузова продолжает вести передачи и давать концерты. В свои 37 лет артистка может похвастаться целым состоянием. Она мечтает о свадьбе и детях. И в последнее время телеведущая все чаще демонстрирует новые наряды и даже показала кольцо на пальце. А майские праздники звезда проводит на отдыхе.
Недавно Ольга гуляла по Барселоне, а потом насладилась романтикой в Риме. А 3 мая она проснулась уже на Кипре. Артистка остановилась на вилле с личным бассейном. Она спустилась на первый этаж, едва прикрыв фигуру шифоновым халатиком. Бузова решила блеснуть фигурой в мини-бикини. Она устроила дефиле у бассейна.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Уметь правильно отдыхать — высшая ступень цивилизованности. Вечер в Риме, и самое доброе утро на Кипре. Впервые тут! Моя потрясающая двухэтажная вилла на несколько дней», — написала звезда.
Поклонники заметили, что Ольга поправилась. Многие отметили, что ее фигура преобразилась. «Такая мощная», «Опять полуголые фото», «Не хватает стройности», «Прыгает и прыгает», — стали писать в Сети.