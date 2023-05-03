«Утро на Кипре»: Бузова в мини-бикини и летящей тунике засветила свои «аппетитки» у бассейна

Недавно Ольга гуляла по Барселоне, а потом насладилась романтикой в Риме. А 3 мая она проснулась уже на Кипре. Артистка остановилась на вилле с личным бассейном. Она спустилась на первый этаж, едва прикрыв фигуру шифоновым халатиком. Бузова решила блеснуть фигурой в мини-бикини. Она устроила дефиле у бассейна.

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