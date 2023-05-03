Почему Роману Костомарову не светит лечение в Германии

Еще недавно в СМИ появилась информация о том, что Романа Костомарова вскоре перевезут в Германию с целью протезирования. Но теперь выясняется, что этот вопрос не решен до конца.

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Во всяком случае, некий источник в окружении спортсмена утверждает:

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах», — сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Советский спорт».

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года, ему диагностировали пневмонию. Впоследствии из-за отмирания тканей ему пришлось ампутировать стопы, правую кисть и несколько пальцев на левой кисти.