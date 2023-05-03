«Я в них влезла — это тоже радует»: 41-летняя Брежнева в остромодных джинсах и кроп-топе блеснула пополневшими формами

Вера Брежнева уже больше года находится в Италии. Она предпочла переехать с семьей на курорт. Иногда блондинка дает концерты в Европе. Также она растит дочку Сару Киперман, которая учится в школе.
На этот раз Вера впервые за долгое время вышла на связь. Она отправилась на прогулку в солнечный день. Певица облачилась в кроп-топ с длинными рукавами и джинсы клеш, который в тренде сезона. Образ дополнили сланцы и огромная сумка-шопер. Брежнева собрала волосы в хвост.
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«Примерка летних вещей почему-то иногда поднимает настроение. Особенно когда на улице такая красота. Но кстати да, то, что я в них влезла, это тоже радует. Правда, для этого пришлось потрудиться. Беспорядочное питание на стрессе за прошедший год дало о себе знать. Теперь с любовью к себе восстанавливаюсь», — заявила звезда.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Вера даже с лишними килограммами хорошо выглядит. Фанаты отметили, что не каждая женщина после 40 лет может позволить себе оголить живот.