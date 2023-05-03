«Я в них влезла — это тоже радует»: 41-летняя Брежнева в остромодных джинсах и кроп-топе блеснула пополневшими формами

На этот раз Вера впервые за долгое время вышла на связь. Она отправилась на прогулку в солнечный день. Певица облачилась в кроп-топ с длинными рукавами и джинсы клеш, который в тренде сезона. Образ дополнили сланцы и огромная сумка-шопер. Брежнева собрала волосы в хвост.

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