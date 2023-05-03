Каролина Севастьянова в лифчике из треугольников обнажила свои упругие «холмики»: взбудоражила парней

На этот раз Каролина решила поделиться пляжным фото. Она призналась, что у нее появилась вторая половинку. Однако гимнастка не перестает делится смелыми кадрами. Примечательно, что она покрасовалась в миниатюрном бикини на тесемках. Каролина засветила округлую грудь во всей красе, наклонившись к камере.

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