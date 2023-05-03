Каролина Севастьянова в лифчике из треугольников обнажила свои упругие «холмики»: взбудоражила парней

Каролина Севастьянова много лет она занималась художественной гимнастикой. Спортсменка завершила карьеру сразу после того, как завоевала олимпийское золото. Теперь она регулярно путешествует. Недавно свое 28-летие звезда отметила на Мальдивах.
На этот раз Каролина решила поделиться пляжным фото. Она призналась, что у нее появилась вторая половинку. Однако гимнастка не перестает делится смелыми кадрами. Примечательно, что она покрасовалась в миниатюрном бикини на тесемках. Каролина засветила округлую грудь во всей красе, наклонившись к камере.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. Гимнастка взбудоражила парней.
«И как теперь уснуть?», «Ох, вот это сила притяжения», «Ну прям два холмика», «Хорошенькая», «Ну русалочка», «Фигурка просто бесподобная», — стали писать пользователи Сети.