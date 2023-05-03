Модель Алена Кравец считает, что вслед за Зайцевым и Юдашкиным «будет третий»

Модель Алена Кравец, которая хорошо знала и Вячеслава Зайцева, и Валентина Юдашкина, опасается, что «будет третий». По мнению Алены, в странной и загадочной кончине двоих «гуру» моды кроется нечто зловещее:

«Скажу честно, я - человек, который верит в мистику. Их было двое, значит — будет третий. Это такой закон, и я с ужасом наблюдаю, что будет дальше».

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Кроме того, модель поделилась своими мыслями относительно напряженных отношений между Вячеславом Зайцевым и его сыном Егором.