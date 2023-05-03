Директор Пьера Нарцисса - о стоимости места на Новодевичьем кладбище для Вячеслава Зайцева

Это настоящий скандал: пора хоронить великого кутюрье Вячеслава Зайцева, умершего 30 апреля, а до сих пор точно не известно, где будут упокоены его останки. Сын Зайцева, Егор, хочет похоронить его в городе Щелково, пригласив лишь близких друзей. Николай Головин, бывший директор Дома моды Славы Зайцева, настаивает на Новодевичьем кладбище. По этому поводу высказался директор Пьера Нарцисса – Сергей Дворцов. Он считает, что легенда мировой моды достоин того, чтобы быть похороненным на престижном кладбище столицы:

«Когда мы узнали, что похороны будут проходить на каком-то неизвестном кладбище, пришли в шок. Это вопиющий случай. Вячеслав Михайлович - выдающаяся личность, почему такое отношение? Неужели сын не может выбрать нормальное кладбище и достойно проводить?»

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Кроме того, Дворцов поделился своими соображениями насчет стоимости места на Новодевичьем.