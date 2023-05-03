Юдашкина перед смертью отказались лечить за границей

Валентину Юдашкину стало плохо за два дня перед смертью. Родственники сообщили журналистам, что его тут же госпитализировали в онкологический центр, откуда он, к сожалению, уже не вернулся домой.
Изначально модельера снова хотели отправить на лечение за границу, но иностранные врачи отказали. Сказали, что сложный случай и вряд ли они тут уже помогут.
У Юдашкина метастазы были уже по всему организму. Он принимал препараты, чтобы облегчить боль. Но вылечиться уже нельзя было.
Похоронят модельера в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.
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