«Пугачева совсем плоха»: стала известна печальная судьба певицы во Франции

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Политик считает, что в стране сейчас слишком неспокойно, чтобы отправлять в нее маленьких детей. И даже заподозрил в не совсем адекватном состоянии Аллу Пугачеву, которая именно сейчас решила посетить берега Сенны.

«Франции не до Галкиных. Она гремит протестами, требуя отставки Макрона, сжигает его чучела, полиция лупит на улицах дубинками пожилых людей... Видимо, Пугачева совсем плоха, раз отправляет детей во Францию сейчас, но вместе с ними будет и прислуга, и охрана. Семья пока что деньги не считает. Пока что!» — написал Худяков в личном блоге.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.