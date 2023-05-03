Крохотный, макушка с темным пушком: Прилучный дал дочке Мие покачать на руках младенца от Брутян

Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Не успела Зепюр Брутян родить, как ее муж тут же позвал своих старших отпрысков сына Тимофея и дочку Мию взглянуть на нового члена их семьи. Поклонники успели даже разглядеть новорожденного малыша, придя к единому мнению, что младенец похож на свою маму. Малыш еще совсем крошечный, акушеры запеленали его так, что не видно ни ручек, ни ножек — на виду только макушка с темным пушком.

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Прилучный дал дочке Мие покачать на руках новорожденного младенца, ведь теперь девочка стала старшей сестрой. Живой кулечек Мия взяла с таким трепетом и нежностью, словно боялась, что не удержит малыша. Однако с ролью няни она справилась на пять с плюсом.