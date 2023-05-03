На лице улыбка Мадонны, на грудь положили младенца: Прилучный показал Брутян сразу после родов

28 апреля Зепюр Брутян родила первенца. Об этом стало известно только 2 мая. До этого супруги наслаждались родительством, сохраняя блаженное молчание. В своем микроблоге гордый отец семейства поделился первыми кадрами, показав, как его молодая жена выглядела сразу после родов. На лице у Зепюр блуждала улыбка Мадонны, на грудь ей тут же положили младенца, волосы новоиспеченной мамочки в беспорядке разметались по подушке, на лице ни капли косметики, только естественный румянец.