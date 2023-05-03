Прилучный на родах Брутян сам перерезал пуповину и чуть не упал в обморок — первым увидел малыша

Павел Прилучный опубликовал в своем микроблоге видеоролик, дав понять, что он присутствовал на родах жены. Акушеры даже доверили ему перерезать пуповину новорожденному младенцу. «Мажор» справился с этим с виртуозной легкостью, а потом картинно чуть не свалился в обморок.

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Актер пришел на роды не один. В родильном отделении его ждали дети. Прилучный первым увидел новорожденного малыша, приняв его из рук акушеров. Для Павла этот ребенок стал третьим, а для его молодой жены — первым.

Актер тут же позвал в палату детей от Агаты Муцениеце, чтобы их сын Тимофей и дочка Мия познакомились с новым членом семьи.