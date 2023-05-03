Авербух впервые рассказал, почему долго не женился после развода с Лобачевой — встретил Лизу

Илья Авербух после развода с Ириной Лобачевой встречался с другими женщинами, но ни одной из них не сделал предложение руки и сердца. Целых 15 лет постановщик ледовых шоу избегал женитьбы. Его взгляды изменились после того, как он познакомился с Елизаветой Арзамасовой. Когда отношения со звездой ситкома «Папины дочки» стали серьезными, хореограф не задумываясь сделал ей предложение, на которое Лиза ответила согласием.

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