Кому на самом деле достанется многомиллионное наследство Юдашкина

Валентин Юдашкин был женат один раз и навсегда на своей любимой Марине, которая подарила ему единственную дочь - Галину.

Вместе они нажили шикарный особняк в элитном поселке Баковка на Минском шоссе. Риелторы оценивают его стоимость в 200 миллионов рублей.