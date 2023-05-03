Кому на самом деле достанется многомиллионное наследство Юдашкина

Валентин Юдашкин с женой Мариной. Фото: Global Look Press

У модельера остались шикарный особняк, квартира у Кремля и успешный бизнес.

Валентин Юдашкин был женат один раз и навсегда на своей любимой Марине, которая подарила ему единственную дочь - Галину.

Вместе они нажили шикарный особняк в элитном поселке Баковка на Минском шоссе. Риелторы оценивают его стоимость в 200 миллионов рублей.

Возле Кремля у Юдашкина также есть квартира, площадью в 160 квадратных метров. Ее стоимость — около 125 млн рублей.

Ну и, конечно, Дом моды Valentin Yudashkin, которым управляет сейчас дочь модельера. Юдашкины были очень дружной семьей, поэтому наследство уйдет по назначению - Галине и Марине.

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