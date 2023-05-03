«Пугачева через знакомых пристраивала»: как добился популярности Галкин*, раскрыл Худяков

Политик Роман Худяков рассказал подписчикам в соцсетях, что концерты Максима Галкина* потерпели фиаско за границей. По его данным, на выступления комика никто не ходит, и это несмотря на то, что он установил крайне низкую стоимость на билеты.
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«На концерты билеты не продаются, хотя цена упала до 39 евро, но от Галкина* и его натужных острот и пения со сцены публика устала», - написал Худяков.
Политик полагает, что Максим Галкин* будет просить свою жену Аллу Пугачеву, чтобы она ему помогла с работой. Дескать, она и раньше это делала, хотя юморист якобы бравировал своей самостоятельностью.
«Как бы он ни пытался сейчас представить свою большую славу на преданной им Родине. Он катался в плацкартных поездах, рассказывая, что «сам зарабатывает», хотя все огромные счета и связи были у Аллы Борисовны и давал концерты в третьесортных ДК, куда приходило ползала.
Целевой аудиторией Галкина были пожилые люди, в основном женщины возраста его жены (ближе к 70), поклонницы «таланта». Нет, не бальзаковские дамы, старше. Пугачева через своих знакомых пристраивала его вести пошлейшие новогодние огоньки», - рассказал о Галкине* Худяков.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.