Политик полагает, что Максим Галкин* будет просить свою жену Аллу Пугачеву, чтобы она ему помогла с работой. Дескать, она и раньше это делала, хотя юморист якобы бравировал своей самостоятельностью.

«Как бы он ни пытался сейчас представить свою большую славу на преданной им Родине. Он катался в плацкартных поездах, рассказывая, что «сам зарабатывает», хотя все огромные счета и связи были у Аллы Борисовны и давал концерты в третьесортных ДК, куда приходило ползала.

Целевой аудиторией Галкина были пожилые люди, в основном женщины возраста его жены (ближе к 70), поклонницы «таланта». Нет, не бальзаковские дамы, старше. Пугачева через своих знакомых пристраивала его вести пошлейшие новогодние огоньки», - рассказал о Галкине* Худяков.