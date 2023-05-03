Бизнесмен, с которым у Прилучного была драка, больше не считается виновным

Оказалось, избивший актера Павла Прилучного предприниматель больше не является приговоренным.
Стало известно, что Калининградский областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семенову.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе», – говорится в tass.ru.
Напомним, драка между исполнителем главной роли в сериале «Мажор» Павлом Прилучным и владельцем калининградского клуба Владимиром Семеновым произошла случайно. Хотя вначале суд подтвердил, что Семенов умышленно причинил вред Прилучному. Тогда бизнесмену назначили один год и пять месяцев исправительных работ.
Напомним, ранее у Павла Прилучного родился третий ребенок.