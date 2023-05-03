Бизнесмен, с которым у Прилучного была драка, больше не считается виновным

Павел Прилучный. Фото: соцсети 

Артист ранее вступил в конфликт с владельцем калининградского клуба.

Оказалось, избивший актера Павла Прилучного предприниматель больше не является приговоренным.

Стало известно, что Калининградский областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семенову. 

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«Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе», – говорится в tass.ru.

Напомним, драка между исполнителем главной роли в сериале «Мажор» Павлом Прилучным и владельцем калининградского клуба Владимиром Семеновым произошла случайно. Хотя вначале суд подтвердил, что Семенов умышленно причинил вред Прилучному. Тогда бизнесмену назначили один год и пять месяцев исправительных работ. 

Напомним, ранее у Павла Прилучного родился третий ребенок.

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