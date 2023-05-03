Бизнесмен, с которым у Прилучного была драка, больше не считается виновным

Напомним, драка между исполнителем главной роли в сериале «Мажор» Павлом Прилучным и владельцем калининградского клуба Владимиром Семеновым произошла случайно. Хотя вначале суд подтвердил, что Семенов умышленно причинил вред Прилучному. Тогда бизнесмену назначили один год и пять месяцев исправительных работ.

Напомним, ранее у Павла Прилучного родился третий ребенок.