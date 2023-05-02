43-летняя Боня в платье с пикантным декольте обнажила свои «холмики страсти»: завораживающие изгибы

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она много лет развивает свой бизнес, а также продолжает вести передачи. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако. Она стала успешной персоной. И недавно светская львица приехала в Дубай, где уже присмотрела квартиру. А пока она наслаждается жизнью на дорогом курорте.
Примечательно, что в 43 года Боня следит за фигурой. Она не скрывает, что пользуется разными способами, чтобы сохранить молодость. На этот раз телеведущая захотела блеснуть своими достоинства. Она облачилась в черное платье макси с откровенным декольте. Виктория вышла из машины, оголив упругие полушария груди.
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На этот раз многие были сражены тем, как выглядит Боня. Ее осыпали комплиментами. «Платье действительно отличное. Стиль замечательный», «Просто супер! Очень красиво и стильно!», «Шикарная женщина в роскошном авто! Силуэт классный, фигура отпад», «Ой, что за богиня», — стали писать подписчики.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды