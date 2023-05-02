«Я оставляю работу за порогом»: Ольга Тумайкина раскрыла секрет воспитания детей

Артистка Ольга Тумайкина поделилась подробностями семейной жизни.

Знаменитость рассказала, как ей удается быть хорошей мамой и при этом посвящать себя работе.

«Брать с собой детей на съемочную площадку или в театр, на мой взгляд, это значит испытывать какое-то такое очень безмятежное ощущение от жизни, от профессии, от обязанностей — это не моя история», — заявила Ольга Тумайкина

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».