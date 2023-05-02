«Я оставляю работу за порогом»: Ольга Тумайкина раскрыла секрет воспитания детей

Артистка Ольга Тумайкина поделилась подробностями семейной жизни.
Знаменитость рассказала, как ей удается быть хорошей мамой и при этом посвящать себя работе.
«Брать с собой детей на съемочную площадку или в театр, на мой взгляд, это значит испытывать какое-то такое очень безмятежное ощущение от жизни, от профессии, от обязанностей — это не моя история», — заявила Ольга Тумайкина
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«Я знаю, что моя профессия требует концентрации необыкновенной. Я знаю, что быть мамой и быть актрисой — это две очень разные вещи. Я оставляю работу за порогом, когда я покидаю съемочную площадку или ухожу из театра после спектакля», — добавила актриса в беседе с vnimanie.pro.