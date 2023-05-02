Арзамасова привела подросшего сына на танцы: оценочным взглядом наблюдал за мамой, как директор (видео)

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она активно строит карьеру в кино. В свои 28 лет актриса продолжает играть в театре и сниматься в новых проектах. При этом она растит сына Льва, которому летом исполнится два года. Во всем ей помогает муж Илья Авербух. Пара часто вместе выходит в свет.
На этот раз Лиза совместила приятное с полезным. Она приехала на занятия по танцам с сыном. Актриса усадила мальчика, который был в джинсах, кроссовках и кофте с капюшоном. А сама жена Авербуха надела платье и каблуки, чтобы встать у станка. Она исполнила чувственный танец в стиле танго. При этом Лев оценивающим взглядом наблюдал за мамой и иногда качал головой.
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Поклонники отметили, что мальчик проявил характер. Многие решили, что он выглядел как папа. Другие назвали его директором. А вот Лизу осыпали комплиментами. Она продемонстрировала пластичность и женственность. Теперь многие ждут, когда смогут увидеть ее выступления на паркете.