Лера Кудрявцева привела четырехлетнюю на процедуры в санатории: Мария вытерпела все стойко

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Примечательно, что Лера не просто отдыхает. Она решила сводить наследницу на оздоровительные процедуры. Блондинка засняла, как Марии делают специальные процедуры на аппарате, чтобы убрать сопливость. Девочка спокойно сидела и даже не плакала.

Поклонники восхитились стойкостью дочки телеведущей. Многие не раз признавались, что девочка похожа на маму. Кудрявцева, к слову, тоже ходит на процедуры.