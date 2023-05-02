Разгорается скандал! Сын Зайцева хочет похоронить отца тайно

Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press

Чтобы никто с ним не попрощался.

Вокруг похорон известного российского модельера Вячеслава Зайцева разгорается громкий скандал. Во вторник стало известно, что тело кутюрье никто не забирает из морга. Якобы сын Зайцева Егор страдает тяжелой болезнью, и ему не до этого.

«По закону похоронами занимается сын Егор. У него задача – как можно быстрее и незаметнее похоронить своего отца, которого он ненавидит. Вот и все», - заявил экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин.

Пока Егор договорился с подмосковным кладбищем. Однако Головин обратился в мэрию с просьбой предать земле Зайцева на Новодевичьем кладбище в центре Москвы.

Где в итоге похоронят модельера - неизвестно.

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