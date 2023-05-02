Прилучный познакомил детей Муцениеце с новорожденным малышом: Мия нежно взяла на руки кроху в роддоме

28 апреля случилось радостное событие. Брутян родила своего первенца в одном из столичных роддомов. Прилучный присутствовал во время этого интимного события. Он перерезал пуповину и первым взял на руки кроху. Примечательно, что вскоре актер познакомил своих детей от первого брака с новым членом семьи.

Его дочка Мия и сын Тимофей, рожденные от Агаты Муцениеце, приехали в роддом. Они любовались крохой, который лежал в кроватке. Потом Павел позволил дочке взять ребенка на руки.

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