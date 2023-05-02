Прилучный познакомил детей Муцениеце с новорожденным малышом: Мия нежно взяла на руки кроху в роддоме

Павел Прилучный больше 10 лет снимается в кино. Он стал богатым и знаменитым. Его армия поклонников только растет. Однако в 2022 году актер снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Они устроили пышную свадьбу. А не так давно супруги объявили, что ждут ребенка.
28 апреля случилось радостное событие. Брутян родила своего первенца в одном из столичных роддомов. Прилучный присутствовал во время этого интимного события. Он перерезал пуповину и первым взял на руки кроху. Примечательно, что вскоре актер познакомил своих детей от первого брака с новым членом семьи.
Его дочка Мия и сын Тимофей, рожденные от Агаты Муцениеце, приехали в роддом. Они любовались крохой, который лежал в кроватке. Потом Павел позволил дочке взять ребенка на руки.
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Поклонники принялись поздравлять пару. И хоть пока Брутян утаила пол малыша, многие считают, что у них родился сын. «Какие счастливые», «Мия прям счастлива», «Классно, что дети уже познакомились с крохой», «Как же это трогательно», «Прям идиллия», — стали писать подписчики звезды.
Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды