Прилучный перерезал пуповину и первым взял на руки кроху: Брутян показала счастливого мужа в роддоме

На этот раз Прилучный целых пять дней молчал о радостном событии. 28 апреля он стал папой в третий раз. Актер присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Трогательные кадры в Сеть выложила Брутян. Молодая мама уже находится дома с малышом.

Пока пол и имя супруги держат в тайне. Павел первым взял кроху на руки, а потом познакомил с детьми от первого брака: Тимофеем и Мией.

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