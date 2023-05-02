Прилучный перерезал пуповину и первым взял на руки кроху: Брутян показала счастливого мужа в роддоме

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Звезду сериала «Мажор» многие полюбили за его роли. Но в обычной жизни он был несколько лет один, пережив сложный развод с Агатой Муцениеце. Однако в прошлом году у него вспыхнул роман с Зепюр Брутян. Они спешно сыграли свадьбу. А зимой супруги уже не скрывали, что ждут ребенка.
На этот раз Прилучный целых пять дней молчал о радостном событии. 28 апреля он стал папой в третий раз. Актер присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Трогательные кадры в Сеть выложила Брутян. Молодая мама уже находится дома с малышом.
Пока пол и имя супруги держат в тайне. Павел первым взял кроху на руки, а потом познакомил с детьми от первого брака: Тимофеем и Мией.
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Поклонники принялись поздравлять пару. Многие решили, что у них родился сын, так как кроху завернули в голубой пледик. «Ребята! Это прекрасно!», «Мальчик, поздравляю с первенцем!», «Как сияет мамочка», «Что может быть милее», «Красивая семья», «Паша прям растаял», — стали писать подписчики.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян с ребенком. Фото: соцсети звезды