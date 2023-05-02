Первые кадры из роддома: Прилучный и Брутян показали новорожденного малыша – уже с густой шевелюрой

Целых пять дней пара хранила молчание. Они поделились радостным событием, когда молодую маму уже выписали из роддома. В соцсети Брутян выложила трогательное видео. Прилучный присутствовал во время интимного события и даже перерезал пуповину. А потом приехали дети артиста от первого брака: Тимофей и Мия. Они познакомились с крохой.

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