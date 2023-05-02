Первые кадры из роддома: Прилучный и Брутян показали новорожденного малыша – уже с густой шевелюрой

Павел Прилучный всего год назад перестал скрывать роман с Зепюр Брутян. Они тайно расписались в ЗАГСе, а летом сыграли пышную свадьбу. Как многие и предполагали, актер не стал долго тянуть с пополнением в семье. В феврале пара объявила, что ждет ребенка. И вот 28 апреля у них родился малыш. Пол ребенка и имя они пока скрывают.
Целых пять дней пара хранила молчание. Они поделились радостным событием, когда молодую маму уже выписали из роддома. В соцсети Брутян выложила трогательное видео. Прилучный присутствовал во время интимного события и даже перерезал пуповину. А потом приехали дети артиста от первого брака: Тимофей и Мия. Они познакомились с крохой.
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Теперь супругов поздравляют с радостным событием. Многие гадают, кто родился у пары. У малыша уже густые черные волосики. Фанаты считают, что ребенок пошел в маму. А так как его завернули в голубенький плед, то поклонники решили, что у Прилучного появился еще один сын.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный с ребенком. Фото: соцсети звезды