Проводит каникулы с таинственным парнем: Бузова в майке на голое тело засветила свои «вишенки» на прогулке

А недавно Ольга улетела в Европу. Она уже гуляла по Барселоне, а теперь проводит время в Риме, где ранее ей уже дважды делали предложение руки и сердца. Телеведущая наряжается для вечернего ужина. На этот раз Бузова отметилась на променаде в костюме в леопардовом костюме и майке на голое тело. От лифчика она отказалась, засветив грудь и свои интимные зоны.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».