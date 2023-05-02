Проводит каникулы с таинственным парнем: Бузова в майке на голое тело засветила свои «вишенки» на прогулке

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая не скрывает прелести фигуры, проводят время в Риме в приятной компании.

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что сколотила целое состояние и является завидной невестой. Однако в свои 37 лет артистка продолжает лишь мечтать о семье. Но недавно на ее пальце появилось кольцо с бриллиантом. Также звезда уклончиво заявляет, что о личной жизни не говорит намеренно.

А недавно Ольга улетела в Европу. Она уже гуляла по Барселоне, а теперь проводит время в Риме, где ранее ей уже дважды делали предложение руки и сердца. Телеведущая наряжается для вечернего ужина. На этот раз Бузова отметилась на променаде в костюме в леопардовом костюме и майке на голое тело. От лифчика она отказалась, засветив грудь и свои интимные зоны.

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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Примечательно, что Бузова улетела в Рим вместе с другом Никитой Мартыновым. Однако за кадром отдыхает с другим мужчиной. Певицу, гуляющей под руку с неизвестным мужчиной, подловили в Италии, об этом пишет Super. 

Поклонники теперь гадают, кто стал избранником Ольги. Другие решили, что она так смело одевается ради возлюбленного.

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