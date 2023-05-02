Бен Аффлек остался дома: Дженнифер Лопес в платье из лоскутов сверкнула прелестями фигуры на Met Gala

Накануне в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоялось Met Gala-2023. Джей Ло не могла пропустить главное событие весны. Она щегольнула в черно-розовом платье, которое подчеркнуло ее пышный бюст и плоский живот. Однако певица была без бра, поэтому засветила свою грудь.

Верх наряда состоял из лоскутов, а потом переходил в струящуюся юбку в пол с темным поясом, затянутым на тонкой талии. Ее образ в готическом стиле дополнили длинные оперные перчатки и изысканная шляпка с причудливым декором.

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