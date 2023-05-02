Бен Аффлек остался дома: Дженнифер Лопес в платье из лоскутов сверкнула прелестями фигуры на Met Gala

Дженнифер Лопес уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в мире. Артистка также регулярно появляется на красных дорожках. Она не раз восхищала поклонников своей фигурой в 53 года. Зачастую ее сопровождает на светских раутах муж Бен Аффлек.
Накануне в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоялось Met Gala-2023. Джей Ло не могла пропустить главное событие весны. Она щегольнула в черно-розовом платье, которое подчеркнуло ее пышный бюст и плоский живот. Однако певица была без бра, поэтому засветила свою грудь.
Верх наряда состоял из лоскутов, а потом переходил в струящуюся юбку в пол с темным поясом, затянутым на тонкой талии. Ее образ в готическом стиле дополнили длинные оперные перчатки и изысканная шляпка с причудливым декором.
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Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press
На мероприятии Лопес была без мужа. Появился слух, что Бен Аффлек остался дома, чтобы никто снова не обсуждал его скучающее лицо, которое стало мемом после «Оскара». А наряд певицы многих восхитил на балу Института костюма.