Валя Карнавал бесстыдно засветила свои «бугры страсти» в спальне: устроила горячие танцы в спадающих брюках

Валя Карнавал уже несколько лет активно строит карьеру. Она стала популярным блогером в России. Ее часто зовут на фестивали и премии, так как она также поет. Примечательно, что Валя была участницей шоу «Звезды в Африке». Она стала встречаться с Сашей Стоуном. Но при этом звезда не перестает делится откровенными кадрами.
На этот раз Валя уехала из России. Она отправилась в теплые края. Примечательно, что блогерша была в ужасе от перелета. Но вскоре она сняла горячее видео из спальни. Певица в топике с кружевом покрасовалась на камеру. Она наклонилась, оголив свою грудь. Карнавал стала танцевать в спадающих брюках.
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Поклонники были поражены тому, как выглядит Валя. Многие удивились тому, как она похудела. «Ну прям вообще нет жирочка», «Какая стройняшка», «Грудь хороша», «Ох, что за куколка», «Как лань прекрасна», «Ну и что тут такого? Лишь бы оголиться», — стали писать в Сети.