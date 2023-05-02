Валя Карнавал бесстыдно засветила свои «бугры страсти» в спальне: устроила горячие танцы в спадающих брюках

На этот раз Валя уехала из России. Она отправилась в теплые края. Примечательно, что блогерша была в ужасе от перелета. Но вскоре она сняла горячее видео из спальни. Певица в топике с кружевом покрасовалась на камеру. Она наклонилась, оголив свою грудь. Карнавал стала танцевать в спадающих брюках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».