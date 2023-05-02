Татьяна Навка показала, как преобразилась ее старшая дочка Саша Жулина: мамина копия

2 мая Навка поздравила свою старшую наследницу с днем рождения. Она поделилась архивными фото. На одном из кадров, фигуристка запечатлена в молодости. Она носила джинсы и майку. Маленькая Саша каталась на каруселях. Примечательно, что на другом фото они позируют вместе уже в этом году. Наследница фигуристки стала совсем взрослой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».