Татьяна Навка показала, как преобразилась ее старшая дочка Саша Жулина: мамина копия

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она смогла завоевать множество наград, включая олимпийское золото. Примечательно, что по ее стопам пошла младшая дочка Надежда, рожденная от Дмитрия Пескова. Раньше спортом занималась старшая дочка чемпионки Саша Жулина, которая появилась в браке с Александром Жулиным. Она раньше занималась теннисом.
2 мая Навка поздравила свою старшую наследницу с днем рождения. Она поделилась архивными фото. На одном из кадров, фигуристка запечатлена в молодости. Она носила джинсы и майку. Маленькая Саша каталась на каруселях. Примечательно, что на другом фото они позируют вместе уже в этом году. Наследница фигуристки стала совсем взрослой.
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Татьяна Навка с дочкой. Фото: соцсети звезды
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«Как же быстро летит время! Это настоящее чудо, когда твоя маленькая малышка превращается в прекрасную и мудрую девушку. Твою подругу, которая может дать тебе очень умные советы!
С днем рождения, Саша! Ты моя радость, моя гордость, моя душа, моя любовь! Будь счастлива, здорова, любима и пусть в твоей жизни всё получается всегда на все. Я всегда рядом и поддержу во всем», — написала Навка.
Поклонники поразились тому, как выглядит именинница. Многие отметили, что она копия своей мамы.