«Самый лучший Иван на свете»: Подольская нырнула в бассейне с подросшим сыном Преснякова

Наталь Подольская уже много лет выступает на сцене. Она является популярной певицей. В свои 40 лет артистка продолжает строить карьеру. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Звезда старается всегда уделять время семье.
Примечательно, что на днях супруги уехали в Дубай. Они устроили семейный отпуск. В соцсетях Подольская поделилась трогательными фото. Она в мини-бикини продефилировала по пляжу. Певица показала точеную фигуру. Она несла на руках своего младшего наследника. Они вместе красовались в солнцезащитных очках.
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А потом Наталья поплескалась в бассейне с малышом. Она поднимала его на руках, плавала и красовалась в лучах солнца.
«Самый лучший Иван на свете», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Много комплиментов получил и наследник Преснякова.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды