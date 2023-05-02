«Самый лучший Иван на свете»: Подольская нырнула в бассейне с подросшим сыном Преснякова

Примечательно, что на днях супруги уехали в Дубай. Они устроили семейный отпуск. В соцсетях Подольская поделилась трогательными фото. Она в мини-бикини продефилировала по пляжу. Певица показала точеную фигуру. Она несла на руках своего младшего наследника. Они вместе красовались в солнцезащитных очках.

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