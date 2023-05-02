Марина Африкантова о своем прошлом: «Как же скучно я до этого жила»

В начале этого года Марина Африкантова обнаружила то, что ее муж Роман Капаклы завел другую женщину. Чтобы избежать неприятных разборок с супругой, Роман буквально сбежал к любовнице на Бали. А Марина осталась в Дубае. И побег неверного любимого очень сильно ее разозлил.
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Пара долго выясняла отношения в Сети. Африкантова страдала, старалась отвлечься на шоппинг и вечеринки с подругами. И в какой-то момент ее отпустило. Девушка вдруг поняла, что сейчас ей живется гораздо лучше, чем раньше. Она призналась подписчикам, что увидела множество новых возможностей и наслаждается каждым днем своей новой жизни.
«Как же скучно я до этого жила. Лучший месяц, который все перевернул и полностью меня оживил.
Я посмотрела на свою жизнь с другой стороны, сколько она предоставляет мне возможностей. Новых людей, новые эмоции и знакомства! Я наслаждаюсь тем, что со мной сейчас происходит. Новая я, которая только начинает познавать себя и дышать полной грудью», — говорит Марина.