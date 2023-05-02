Стали известны дата и место прощания с Валентином Юдашкиным

2 мая омрачило известие о смерти именитого кутюрье Валентина Юдашкина. Примечательно, что он попал в больницу за два дня до этого. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Модельер семь лет боролся с онкологическим заболеванием. Он пережил несколько курсов химиотерапий и операций. Смерть маэстро стала большой утратой для его близких, родных и поклонников.
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Жена модельера Марина не комментирует случившееся. Дочка Галина находится с детьми в Дубае. Однако представители Дома моды Юдашкина сообщили, когда и где пройдет прощание с кутюрье.
«Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.