Стали известны дата и место прощания с Валентином Юдашкиным

2 мая омрачило известие о смерти именитого кутюрье Валентина Юдашкина. Примечательно, что он попал в больницу за два дня до этого. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Модельер семь лет боролся с онкологическим заболеванием. Он пережил несколько курсов химиотерапий и операций. Смерть маэстро стала большой утратой для его близких, родных и поклонников.